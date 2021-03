È morto Claudio Coccoluto

Leggi su howtodofor

(Di martedì 2 marzo 2021) Si è spento il deejay laziale, tra i più importanti nomi della scena italiana e internazionale e noto anche per le partecipazioni a programmi televisivi come Ciao Darwin e Matrix.era malato da un anno, come fa sapere il Corriere della Sera. Si è spento alle prime luci dell’alba di martedì 2 marzo. Lutto a Roma: si è spento il deejay, all'età di 59 anni. attivo in consolle da oltre quarant’anni, era noto anche per le partecipazioni a programmi televisivi come Ciao Darwin e Matrix. Lo rende noto il Corriere della Sera, che spiega come l'artista si è spento all’alba di martedì 2 marzo, nella sua casa di Cassino.considerato uno dei più grandi deejay sulla scena italiana e internazionale, lottava da un anno contro una malattia. Lascia la moglie Paola e ai figli Gianmaria e ...