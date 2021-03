Dayane Mello non vince il GF Vip, i fan raccolgono il montepremi per lei (Di martedì 2 marzo 2021) La modella non è riuscita a trionfare nel reality show ma per lei è stata avviata una raccolta fondi per raggiungere una somma di denaro pari a quella in palio nel programma L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 2 marzo 2021) La modella non è riuscita a trionfare nel reality show ma per lei è stata avviata una raccolta fondi per raggiungere una somma di denaro pari a quella in palio nel programma L'articolo proviene da Gossip e Tv.

fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Caro #GFVip, non si scherza con i colori dell’arcobaleno. La tutela della fluttuante incoerenza di Dayane Mello è i… - piangoaltecno : qualcuno mi avvisi quando dayane mello smette di seguire la catechista #exrosmello #mellos - B_R_H_E_D_A : RT @Moni_rnbw: In un mondo di R0salinda Cannav0, siate una Dayane Mello che dedica il suo primo post su Instagram ai fan e a se stessa, anz… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Dayane Mello non vince il GF Vip, i fan raccolgono il montepremi per lei La modella non è riuscita a trionfare nel reality show ma per lei è stata avviata una raccolta fondi per raggiungere una somma di denaro pari a quella in palio nel ...

Gf Vip, Tommaso Zorzi contro Pierpaolo: 'Voleva vincere? Ma vaff***' Dayane Mello (che nelle scorse settimane sembrava essere in lizza per la vittoria) è stata invece la quarta finalista. Con la vittoria della quinta edizione (la più lunga in assoluto finora) Tommaso ...

Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, l'abbraccio ai figli dopo il Gf Mediaset Play GF Vip: le percentuali del televoto finale Nessuna sorpresa per colui che sin dal primo giorno è stato considerato il matador della Casa. Anche Dayane Mello era in lizza per il podio, ma il pubblico ha sorpreso tutti eliminandola contro ...

Gabriel Garko incontra Rosalinda Cannavò e Zenga dopo il GF Vip - FOTO (SoloGossip.it) Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Dayane Mello vincitrice annunciata: ‘spoiler’ e televoto. La vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip: una cavalcata di sei mesi. Quinta ...

La modella non è riuscita a trionfare nel reality show ma per lei è stata avviata una raccolta fondi per raggiungere una somma di denaro pari a quella in palio nel ...(che nelle scorse settimane sembrava essere in lizza per la vittoria) è stata invece la quarta finalista. Con la vittoria della quinta edizione (la più lunga in assoluto finora) Tommaso ...Nessuna sorpresa per colui che sin dal primo giorno è stato considerato il matador della Casa. Anche Dayane Mello era in lizza per il podio, ma il pubblico ha sorpreso tutti eliminandola contro ...(SoloGossip.it) Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Dayane Mello vincitrice annunciata: ‘spoiler’ e televoto. La vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip: una cavalcata di sei mesi. Quinta ...