Dalla Sardegna alla Svizzera per morire: l'ultimo saluto della sua città a un malato di sla (Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Per lui, malato di sla da oltre un anno, quello di oggi Dalla Sardegna alla Svizzera è il "viaggio della salvezza", così lo chiama. Ma sarà, in realtà, l'ultimo. Nella clinica alla quale Roberto S., 34 anni, si è rivolto per il suicidio assistito, lo accompagnano la madre, la fidanzata, il fratello e uno zio, affranti. Il padre ha deciso di non seguirlo: non avrebbe mai voluto assecondare l'ultimo desiderio di un figlio determinato a porre fine ai suoi giorni trasformati in un incubo da una malattia che lo sta spegnendo, ormai irreversibile, come certificato dai documenti clinici inviati nel centro svizzero che l'ha accolto. Stamattina, prima della partenza da Pula, la cittadina sul mare a 40 ... Leggi su agi (Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Per lui,di sla da oltre un anno, quello di oggiè il "viaggiosalvezza", così lo chiama. Ma sarà, in realtà, l'. Nella clinicaquale Roberto S., 34 anni, si è rivolto per il suicidio assistito, lo accompagnano la madre, la fidanzata, il fratello e uno zio, affranti. Il padre ha deciso di non seguirlo: non avrebbe mai voluto assecondare l'desiderio di un figlio determinato a porre fine ai suoi giorni trasformati in un incubo da una malattia che lo sta spegnendo, ormai irreversibile, come certificato dai documenti clinici inviati nel centro svizzero che l'ha accolto. Stamattina, primapartenza da Pula, la cittadina sul mare a 40 ...

