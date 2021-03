Covid: un algoritmo aiuta i medici a capire se serve intubare (Di martedì 2 marzo 2021) AGI E' un algoritmo ad aiutare i medici in corsia a curare i pazienti che hanno sviluppato la polmonite da Covid e intervenire preventivamente evitando, quando possibile, l'intubazione. Lo spiega all'AGI il primario di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, Raffaele Scala, che ha elaborato e utilizza questa applicazione insieme al collega portoghese Joao Carlos Winck, coordinatore del Centro di medicina respiratoria riabilitativa all'Università di Porto. “Si tratta di un sistema che permette con istruzioni ben precise – afferma Scala - come e quando intervenire con assistenza respiratoria in pazienti che hanno sviluppato una polmonite da Covid, quindi come incrementare il livello di assistenza o come ridurlo. L'algoritmo indica modalità e tempi delle diverse ... Leggi su agi (Di martedì 2 marzo 2021) AGI E' unadre iin corsia a curare i pazienti che hanno sviluppato la polmonite dae intervenire preventivamente evitando, quando possibile, l'intubazione. Lo spiega all'AGI il primario di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, Raffaele Scala, che ha elaborato e utilizza questa applicazione insieme al collega portoghese Joao Carlos Winck, coordinatore del Centro dina respiratoria riabilitativa all'Università di Porto. “Si tratta di un sistema che permette con istruzioni ben precise – afferma Scala - come e quando intervenire con assistenza respiratoria in pazienti che hanno sviluppato una polmonite da, quindi come incrementare il livello di assistenza o come ridurlo. L'indica modalità e tempi delle diverse ...

