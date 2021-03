Covid: Renzi, 'dopo pandemia commissione inchiesta parlamentare' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono molto felice che una delle nostre battaglie storiche, cioè quella di rimuovere Arcuri e sostituirlo con le professionalità dell'Esercito, sia stata fatta propria da Draghi. Il motivo c'era. Giudico uno scandalo, ad esempio, che ci siano più di un milione di dosi di vaccini non utilizzate. Si può polemizzare con l'Europa perché non ci sono i vaccini, ma intanto inoculiamo quelli che abbiamo. Alla fine di tutto, quando saremo fuori dalla pandemia, sarà indispensabile quella commissione di inchiesta parlamentare che noi abbiamo chiesto già un anno fa". Lo sottolinea Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Giornale'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono molto felice che una delle nostre battaglie storiche, cioè quella di rimuovere Arcuri e sostituirlo con le professionalità dell'Esercito, sia stata fatta propria da Draghi. Il motivo c'era. Giudico uno scandalo, ad esempio, che ci siano più di un milione di dosi di vaccini non utilizzate. Si può polemizzare con l'Europa perché non ci sono i vaccini, ma intanto inoculiamo quelli che abbiamo. Alla fine di tutto, quando saremo fuori dalla, sarà indispensabile quelladiche noi abbiamo chiesto già un anno fa". Lo sottolinea Matteo, in un'intervista a 'Il Giornale'.

