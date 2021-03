Covid | Giani | ' Intesa per produrre 100mila dosi anticorpi monoclonali'

(Di martedì 2 marzo 2021) commenta 'Abbiamo sottoscritto con il presidente della Fondazione Tls, Filippo Landi, l'che ci porta a essere rappresentati in quella che sarà una nuova società, la Tls Sviluppo, che consente ...

Lo ha spiegato il presidente della Toscana, Eugenio, aggiungendo che 'ci sono 5 - 6 laboratori nel mondo che stanno perfezionando gli anticorpi per curare il- 19, e uno è a Siena'.... meno 23 ricoveri nelle aree non critiche, con 1.172 pazienti. Cresce, invece, di 6 unità il ... Ad annunciarlo su Facebook il presidente Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale ...Firenze, 2 marzo 2021 - La Regione ha firmato l'intesa con 'Toscana life sciences' sugli anticorpi monoclonali. Nasce la societaà Tls sviluppo. Una nuova realtà che promette una decisa svolta nella cu ...Ieri i nuovi positivi erano 1.058: oggi, dunque, si contano 181 nuovi casi in più. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.182 tamponi (ieri 12.273) e 10.142 test rapidi (ie ...