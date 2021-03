**Covid: Draghi firma nuovo Dpcm, ecco tutte le misure** (2) (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI - Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. ATTIVITÀ COMMERCIALI - In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. SERVIZI ALLA PERSONA -Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI - Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. ATTIVITÀ COMMERCIALI - Inle zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. SERVIZI ALLA PERSONA -Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla ...

riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - fanpage : Draghi a Bruxelles ha detto no alle donazioni di vaccini Covid all’Africa: l’accusa di Le Monde - gppmessineo : RT @Tg3web: Il primo Dpcm sull'emergenza covid-19 del governo Draghi conferma con qualche inasprimento le misure restrittive già in vigore… - MiaomiaoCh : RT @tempoweb: Dalle scuole ai teatri: ecco cosa prevede il nuovo DPCM di Draghi #dpc #governo #draghi #iltempoquotidiano -