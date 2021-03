Ciclismo femminile | Le Samyn 2021 | trionfo allo sprint per la campionessa belga Lotte Kopecky 7^ Laura Tomasi

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il quarto posto ottenuto alla Omloop Het Nieuwsblad dello scorso sabato, lanazionalenon si è fatta attendere, imponendosi con una netta supremazia nella volata trionfale de Le. Alla seconda corsa dell’anno con la sua nuova formazione, la Liv Racing, la venticinquenne si è lasciata dietro di sé in unoa ranghi ridotti, la danese Emma Cecilie Norsgaard (Movistar) e l’australiana Chloe Hosking (Trek-Segafredo). Settimo posto per l’azzurradell’Alé BTC Ljubljana. I 92,5 chilometri di gara sono stati caratterizzati da diversi tentativi di attacco, specialmente nei tratti più insidiosi di pavé, che hanno letteralmente diviso il gruppo in due ...

OA_Sport : Ciclismo femminile, Le Samyn 2021: trionfo allo sprint per la campionessa belga Lotte Kopecky. 7a Laura Tomasi

...per aver dato i natali a uno dei più grandi campioni che l'Italia abbia regalato al... Cittiglio lo ricorda con un museo dei cimeli e con la garaa lui intitolata, che nel 2021 ...Al, vittoria di Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera; 36'59"); in 21° posizione Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; a 9'24"). Negli Esordienti Donne secondo anno, 5° e 6° posto di Sofia ...Dopo il quarto posto ottenuto alla Omloop Het Nieuwsblad dello scorso sabato, la campionessa nazionale belga Lotte Kopecky non si è fatta attendere, imponendosi con una netta supremazia nella volata ...Si avvicina rapidamente il doppio appuntamento a pedali di domenica 21 marzo in provincia di Varese. Appuntamento speciale perché sono in programma l’ottavo Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano, v ...