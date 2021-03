Chi era Claudio Coccoluto? «Studiate la musica: parlerete a tutto il mondo» (Di martedì 2 marzo 2021) Claudio Coccoluto si è spento a 59 anni nella sua casa di Cassino, alle 4.30 di mattina del 2 marzo 2021: lottava da un anno contro una malattia. A dare la notizia della scomparsa è il figlio Gianmaria, che su Facebook scrive: «Il nostro amatissimo papà questa notte ci ha lasciati». Accanto a lui anche la moglie Paola e la figlia Gaia. I funerali si terranno domani, mercoledì 3 marzo, nella Chiesa di Santa Maria Montesanto a Roma. Chi era Dj Coccoluto? «Faccio Cose, Ballo Gente»: si descriveva così Claudio Coccoluto nella sua biografia Instagram. “Dj Cocco” citava e parafrasava la nota battuta di Nanni Moretti nel film Ecce Bombo per riassumere con leggerezza 40 anni di carriera e una passione che non l’ha abbandonato mai. Quella per la musica e, ancor di più, quella per il clubbing. ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 marzo 2021)si è spento a 59 anni nella sua casa di Cassino, alle 4.30 di mattina del 2 marzo 2021: lottava da un anno contro una malattia. A dare la notizia della scomparsa è il figlio Gianmaria, che su Facebook scrive: «Il nostro amatissimo papà questa notte ci ha lasciati». Accanto a lui anche la moglie Paola e la figlia Gaia. I funerali si terranno domani, mercoledì 3 marzo, nella Chiesa di Santa Maria Montesanto a Roma. Chi era Dj? «Faccio Cose, Ballo Gente»: si descriveva cosìnella sua biografia Instagram. “Dj Cocco” citava e parafrasava la nota battuta di Nanni Moretti nel film Ecce Bombo per riassumere con leggerezza 40 anni di carriera e una passione che non l’ha abbandonato mai. Quella per lae, ancor di più, quella per il clubbing. ...

