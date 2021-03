Cerciello, l'imputato racconta: «Coltellate con due mani, così l'ho ucciso» (Di martedì 2 marzo 2021) «Quando ho sentito le sue mani sul collo ho preso il coltello e l?ho colpito per togliermelo di dosso». Un?ora di dichiarazioni spontanee a processo in cui ha raccontato come... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 marzo 2021) «Quando ho sentito le suesul collo ho preso il coltello e l?ho colpito per togliermelo di dosso». Un?ora di dichiarazioni spontanee a processo in cui hato come...

