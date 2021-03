Amadeus: “Mihajlovic a Sanremo? Lo ha voluto fortemente Ibrahimovic” (Di martedì 2 marzo 2021) Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ha parlato della partecipazione di Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic alla kermesse Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 marzo 2021), direttore artistico e conduttore del Festival di, ha parlato della partecipazione di Sinisae Zlatanalla kermesse Pianeta Milan.

Corriere : Ibra a Sanremo canterà «Io vagabondo» con Amadeus, Fiorello e Mihajlovic - PianetaMilan : #Amadeus: '#Mihajlovic a @SanremoRai? Lo ha voluto fortemente @Ibra_official' - @acmilan #ACMilan #Milan… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sanremo, Amadeus: 'Mihajlovic l’ha voluto fortemente #Ibrahimovic per raccontare la loro amicizia' #Sanremo2021 https://t.… - zazoomblog : Amadeus: Mihajlovic lha voluto fortemente Ibra per raccontare la loro amicizia - #Amadeus: #Mihajlovic #voluto - sportli26181512 : Amadeus: 'Mihajlovic l’ha voluto fortemente Ibra per raccontare la loro amicizia': Amadeus: 'Mihajlovic l’ha voluto… -