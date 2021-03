All Star Game NBA 2021: programma, orari, tv, streaming (Di martedì 2 marzo 2021) Sta per arrivare l’edizione forse più bistrattata dei tempi recenti dell’All Star Game. Il 2021 sembrava davvero non poterlo vedere in campo, specie dopo il rinvio dell’evento a Indianapolis (che lo riotterrà nel 2024). Invece, ad Atlanta si farà tutto in una giornata. Una decisione, quella di tenere la partita delle stelle, non benvoluta da LeBron James, ma non solo. Ad ogni modo, il principale giocatore dei Los Angeles Lakers è uno dei due capitani: l’altro è Kevin Durant, che sceglierà i giocatori da portare nel proprio roster nonostante sia egli stesso quello impossibilitato a giocare (rientrerà dopo la pausa). La speranza di molti è che si ritorni alle partite che andavano in scena negli Anni ’90, spesso e volentieri intense, senza dover vedere quelle scene di timore di farsi male viste nel recente passato. L’All ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Sta per arrivare l’edizione forse più bistrattata dei tempi recenti dell’All. Ilsembrava davvero non poterlo vedere in campo, specie dopo il rinvio dell’evento a Indianapolis (che lo riotterrà nel 2024). Invece, ad Atlanta si farà tutto in una giornata. Una decisione, quella di tenere la partita delle stelle, non benvoluta da LeBron James, ma non solo. Ad ogni modo, il principale giocatore dei Los Angeles Lakers è uno dei due capitani: l’altro è Kevin Durant, che sceglierà i giocatori da portare nel proprio roster nonostante sia egli stesso quello impossibilitato a giocare (rientrerà dopo la pausa). La speranza di molti è che si ritorni alle partite che andavano in scena negli Anni ’90, spesso e volentieri intense, senza dover vedere quelle scene di timore di farsi male viste nel recente passato. L’All ...

ItalObserver : @zorogat @DottAngeloC @sbruffino @DarkLadyMouse @rossellapoli1 @LaFerniMi @quinonsischerza @LuigiValente14… - godpope_ : @mariavittzz Andare all'università a Milano è come essere una ragazza nel 2016 e indossare le Adidas all star - lovsutommo : buongiornooo come va? io oggi sfoggio le mie nuove all star e sono felice ???? - OverlookHotel71 : RT @summerofciuccio: Siamo all'inizio della terza ondata. Ben prevista da tanti. Facciamo che la prossima volta invece di gridare terrorist… - krynd42 : All Star (metal cover by Leo Moracchioli) -