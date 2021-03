Alessia Marcuzzi posta una foto di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: pioggia di critiche, lei replica a tono (Di martedì 2 marzo 2021) Alessia Marcuzzi fan numero uno del Grande Fratello Vip. La conduttrice non poteva di certo mancare l’appuntamento con la finale del reality condotto da Alfonso Signorini e tra i tanti commenti ha voluto anche postare la foto dell’incontro nella Casa tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Peccato però che poco dopo sia stata sommersa da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 2 marzo 2021)fan numero uno del Grande Fratello Vip. La conduttrice non poteva di certo mancare l’appuntamento con la finale del reality condotto da Alfonso Signorini e tra i tanti commenti ha voluto anchere ladell’incontro nella Casa tra. Peccato però che poco dopo sia stata sommersa da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MAPARLIAMODITOM : RT @itscidib: Tommaso da ieri sera ha seguito in ordine: Francesco, Alessia marcuzzi, Cecilia e Sonia - sofialaserpe : RT @itscidib: Tommaso da ieri sera ha seguito in ordine: Francesco, Alessia marcuzzi, Cecilia e Sonia - Sandramutti4 : RT @itscidib: Tommaso da ieri sera ha seguito in ordine: Francesco, Alessia marcuzzi, Cecilia e Sonia - giorgiashelby : RT @itscidib: Tommaso da ieri sera ha seguito in ordine: Francesco, Alessia marcuzzi, Cecilia e Sonia - etherealgraysxn : RT @itscidib: Tommaso da ieri sera ha seguito in ordine: Francesco, Alessia marcuzzi, Cecilia e Sonia -