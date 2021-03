A 16 mesi cade giù dal carrello | stabilizzata in ospedale Ora è fuori pericolo

NeroneFromItaly : RT @ItalicaTestudo: Dopo mesi trascorsi a perdere tempo dietro alle 'primule', #Arcuri è stato finalmente rimosso Cade così il simbolo stes… - CarpaneseSilva1 : RT @ItalicaTestudo: Dopo mesi trascorsi a perdere tempo dietro alle 'primule', #Arcuri è stato finalmente rimosso Cade così il simbolo stes… - OnePinker : RT @ItalicaTestudo: Dopo mesi trascorsi a perdere tempo dietro alle 'primule', #Arcuri è stato finalmente rimosso Cade così il simbolo stes… - LaRoby32216441 : RT @ItalicaTestudo: Dopo mesi trascorsi a perdere tempo dietro alle 'primule', #Arcuri è stato finalmente rimosso Cade così il simbolo stes… - Elan54790845 : RT @ItalicaTestudo: Dopo mesi trascorsi a perdere tempo dietro alle 'primule', #Arcuri è stato finalmente rimosso Cade così il simbolo stes… -

Ultime Notizie dalla rete : mesi cade

La bambina di appena sediciè stata trasportata d'urgenza dall'elicottero del 118 al Bambin Gesù con un trauma cranico dove i medici del pronto soccorso l'hanno stabilizzata e tenuto sotto ...Un grande spavento, poi in serata il lieto fine: la bimba è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa. Ma la sua drammatica avventura, a soli 16, era cominciata nel peggiore dei modi: lunedì mattina si trovava con la mamma nel parcheggio del supermercato Pewex - Gros in via Casilina, nella zona di Pantano Borghese, quando per motivi in ...Stava dentro al carrello della spesa quando si è ribaltato. Mentre la madre si era girata, la bimba si è sbilanciata ed è stata travolta dal portaspea. Tra le tante persone ...Ennesimo incidente provocato dalla sosta selvaggia di un monopattino. Lo sfortunato protagonista è Michele, un insegnante in pensione che ha riportato numerose escoriazioni e tanto spavento. Da mesi l ...