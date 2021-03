Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2021 ore 17:15 (Di lunedì 1 marzo 2021) Viabilità DEL 1 MARZO 2021 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRABUFALOTTA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO UN CANTIERE ATTIVO GENERA CODE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR A POMEZIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINO MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021)DEL 1 MARZOORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRABUFALOTTA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE ENINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LAFIUMICINO UN CANTIERE ATTIVO GENERA CODE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR A POMEZIA IN VIA DEI CASTELLINI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINO MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma - Fiumicino: autostrada chiusa per lavori all'altezza di via della Magliana Il traffico in direzione Roma sarà pertanto deviato sull'uscita "Via della Magliana", all'altezza del km 1,600, e proseguirà su viabilità comunale.

Viola, contro Roma e Parma vietato sbagliare: quanto rischia Prandelli? ...FIORENTINA SPEZIA 25 TORINO 20 CAGLIARI 18 PARMA 15 CROTONE 12 L'arbitro di Fiorentina - Roma è Calvarese, lo stesso di Fiorentina - Spezia 3 - 0 di pochi giorni fa. I PROVVEDIMENTI SULLA VIABILITÀ. ...

