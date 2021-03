Vaccino Covid, una ricerca dall’Ecdc rivela che il nostro Paese è 25esimo in Ue per le prime dosi effettuate (Di lunedì 1 marzo 2021) Per settimane, non senza orgoglio, abbiamo ascoltato l’incoraggiante ‘refrain’ secondo cui, per numero di vaccini eseguiti, ‘eravamo’ in cima alla vetta europea. Una virtuosità presto umiliata dall’improvviso ritardo della distribuzione delle dosi, da parte delle aziende produttrici. Vaccini in Italia: ad oggi solo il 4,2% degli adulti hanno ricevuto la prima dose Così stamane, ‘obtorto collo’, abbiamo dovuto incassare l’impietoso esito della ricerca condotta dall’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), dalla quale è risultato che, nell’inoculazione della prima dose di uno dei vaccini anti-Covid, nell’ambito della Ue e della Ea (Spazio economia europea), il nostro Paese è attualmente al 25esimo posto. Nello specifico, ad oggi risulta vaccinato con la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 marzo 2021) Per settimane, non senza orgoglio, abbiamo ascoltato l’incoraggiante ‘refrain’ secondo cui, per numero di vaccini eseguiti, ‘eravamo’ in cima alla vetta europea. Una virtuosità presto umiliata dall’improvviso ritardo della distribuzione delle, da parte delle aziende produttrici. Vaccini in Italia: ad oggi solo il 4,2% degli adulti hanno ricevuto la prima dose Così stamane, ‘obtorto collo’, abbiamo dovuto incassare l’impietoso esito dellacondotta(European Centre for Disease Prevention and Control), dalla quale è risultato che, nell’inoculazione della prima dose di uno dei vaccini anti-, nell’ambito della Ue e della Ea (Spazio economia europea), ilè attualmente alposto. Nello specifico, ad oggi risulta vaccinato con la ...

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento non c’è il vaccino. Trovo allucinante butta… - robertalombardi : Prima la Moratti propone di distribuire il #vaccino alle Regioni in base al PIL, poi #Bertolaso di dare priorità a… - CorriereUmbria : Vaccino, virologi divisi anche sulla teoria della dose unica #covid #vaccino #virologi #pfizer #moderna #j&j… - FnpLombardia : RT @FnpCisl: #Covid e #vaccino Quei “fragili dimenticati in casa”. La storia (e la rabbia) di una figlia. La madre non autosufficiente ha 7… -