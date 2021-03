Una Cittadella dello sport per Olbia | protocollato il progetto in Comune

NuovaScintilla : 1/3/21. Col 1°marzo se n'è andato in pensione anche il dr.Luigi Cecchetto dei Medici di famiglia della Medicina int… - amaranta1501 : RT @LaStampa: Vercelli, all’Isola una cittadella universitaria con aule, laboratori, dipartimento e la prima mensa - LaStampa : Vercelli, all’Isola una cittadella universitaria con aule, laboratori, dipartimento e la prima mensa - StampaVercelli : Vercelli, all’Isola una cittadella universitaria con aule, laboratori, dipartimento e la prima mensa - LSilente : @VezzoliNarciso Io la conosco palmo a palmo, a partire dall'interno. Una volta ho scoperto una cittadella rurale fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Cittadella

La Nuova Sardegna

La nuovadello sport a Olbia.dello sport per Olbia .nuova struttura in zona Tanca Ludos, subito dopo il Fausto Noce. Per il momento è soloproposta, lanciata da Marco Buioni del movimento Olbia nel Cuore . ......satellite) 19.00 Brescia - Cosenza (Serie B) - DAZN Reggina - Empoli (Serie B) - DAZN- ...clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad...Gela. Sono in totale sette milioni di euro. Si tratta dei finanziamenti che la Regione, attraverso le risorse compensative dello Stato e i programmi ...Nonostante tutto, lo sport non si ferma e seppur a porte chiuse nella nuova palestra polivalente, nella Cittadella dello Sport a Ponsacco, si è svolta la prima prova del campionato silver di serie D d ...