Un metro e mezzo non basta ?Ora Galli vuole misure più dure

La variante inglese ha una capacità infettiva del 40% superiore rispetto al virus originario. Così, la distanza di un, raccomandata tra le persone, potrebbe non bastare. A dirlo è primario dell'Unità di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, intervenuto ad Agorà su Rai3. 'Sono ...La variante 'inglese' ha una capacità di trasmissione più elevata rispetto al virus originario e la distanza interpersonale di unpotrebbe non bastare. Lo ha detto Massimo Galli, primario dell'Unità di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad Agorà su Raitre. "Una velocità di trasmissione ...L'infettivologo: "Si diffonde di più tra i giovani ma non provoca una malattia più grave tra giovani e bambini. È destinata a diventare prevalente in Italia" ...Il ministro della Salute Roberto Speranza: "Le prossime settimane non saranno facili". Primi due morti in Alto Adige per la variante sudafricana. Gli aggiornamenti della Protezione civile su casi tota ...