Tutto pronto a Sanremo per il Festival. Anche il piano di sicurezza (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Inizia domani il 71esimo Festival della canzone italiana ma la complessa macchina della sicurezza è stata messa in moto già da tempo. Il piano - definito nel corso dei numerosi Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dal prefetto Alberto Intini e i successivi Tavoli tecnici del questore Pietro Milone - prevede l'impiego di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia municipale. Ognuno con le proprie competenze specifiche, i Reparti specializzati contribuiranno a far si che il Festival si svolga in una cornice di assoluta sicurezza, con bonifiche giornaliere a cura di cinofili e artificieri e rafforzamento dei servizi di controllo del territorio ad ampio raggio grazie all'impiego ... Leggi su agi (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Inizia domani il 71esimodella canzone italiana ma la complessa macchina dellaè stata messa in moto già da tempo. Il- definito nel corso dei numerosi Comitati per l'ordine e lapubblica presieduti dal prefetto Alberto Intini e i successivi Tavoli tecnici del questore Pietro Milone - prevede l'impiego di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia municipale. Ognuno con le proprie competenze specifiche, i Reparti specializzati contribuiranno a far si che ilsi svolga in una cornice di assoluta, con bonifiche giornaliere a cura di cinofili e artificieri e rafforzamento dei servizi di controllo del territorio ad ampio raggio grazie all'impiego ...

Perché sedici eurodeputati vogliono le dimissioni dell'ambasciatore Ue a Cuba " Un simile comportamento, oltre a essere inappropriato, è del tutto estraneo alle funzioni e agli ... "i continui tentennamenti del governo cubano dimostrano che non è pronto ad affrontare tweet, ...

Tutto pronto a Sanremo per il Festival. Anche il piano di sicurezza AGI - Agenzia Italia Basket, si parte con il derby Orvieto-Terni PERUGIA – Meno di una settimana al via del tanto atteso campionato di serie B femminile. Nel gruppo delle iscritte nel girone con le formazioni laziali ed abruzzesi ci sono anche l’Azzurra Orvieto e l ...

Aumentano ricoveri e pazienti nei pronto soccorso Altre sette vittime ieri nelle Marche: il totale dall’inizio della pandemia sale così a 2.259. Tra i deceduti anche un 85enne di Cingoli e un 76enne di Civitanova. In provincia il conto dei morti tocc ...

