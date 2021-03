Tutta Colpa di Freud – La Serie punta tutto sul ritmo battente e un gusto agrodolce (recensione) (Di lunedì 1 marzo 2021) Chi ha visto il film omonimo troverà in Tutta Colpa di Freud – La Serie, appena sbarcata su Amazon Prime Video, lo stesso mood da commedia agrodolce ma una più ampia declinazione dei temi e definizione dei personaggi. Negli 8 episodi della Serie, che mostra l’impronta di Paolo Genovese alla supervisione artistica, c’è modo di approfondire la storia che al cinema era stata interpretata da Marco Giallini e che qui trova la comicità più nordica di Claudio Bisio: la storia si sposta da Roma a Milano ma di fondo resta la stessa, ovvero quella dello psicoterapeuta Francesco Tamarelli e delle sue tre figlie Emma (Demetra Bellina), Sara (Caterina Shulha) e Marta (Marta Gastini), un’intera famiglia, a vario modo, in crisi d’identità. Ricalcando la trama originale ma rendendola più ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Chi ha visto il film omonimo troverà indi– La, appena sbarcata su Amazon Prime Video, lo stesso mood da commediama una più ampia declinazione dei temi e definizione dei personaggi. Negli 8 episodi della, che mostra l’impronta di Paolo Genovese alla supervisione artistica, c’è modo di approfondire la storia che al cinema era stata interpretata da Marco Giallini e che qui trova la comicità più nordica di Claudio Bisio: la storia si sposta da Roma a Milano ma di fondo resta la stessa, ovvero quella dello psicoterapeuta Francesco Tamarelli e delle sue tre figlie Emma (Demetra Bellina), Sara (Caterina Shulha) e Marta (Marta Gastini), un’intera famiglia, a vario modo, in crisi d’identità. Ricalcando la trama originale ma rendendola più ...

