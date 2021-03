Trapianto al rene, 15enne napoletano Testimone di Geova salvato senza emotrasfusione (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il piccolo Angelo, 15 anni di Torre del Greco, figlio di Testimoni di Geova, affetto da granulomatosi di Wegener in attesa di Trapianto del rene è stato operato con tecnica ‘bloodless’, cioè senza emotrasfusioni, sono vietate da quella confessione religiosa, all’ospedale policlinico San Martino, unico centro in Italia che opera in campo pediatrico persone che rifiutano le emotrasfusioni. L’equipe diretta dal prof. Carmine Pecoraro all’ospedale Santobono di Napoli, dove il ragazzo era seguito, ha deciso di far visitare il giovane paziente nel centro specializzato di Genova. Malgrado le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19, il Policlinico San Martino di Genova, in collaborazione con l’ospedale pediatrico Gaslini, si è preso cura del caso che è stato affidato alla dottoressa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il piccolo Angelo, 15 anni di Torre del Greco, figlio di Testimoni di, affetto da granulomatosi di Wegener in attesa didelè stato operato con tecnica ‘bloodless’, cioèemotrasfusioni, sono vietate da quella confessione religiosa, all’ospedale policlinico San Martino, unico centro in Italia che opera in campo pediatrico persone che rifiutano le emotrasfusioni. L’equipe diretta dal prof. Carmine Pecoraro all’ospedale Santobono di Napoli, dove il ragazzo era seguito, ha deciso di far visitare il giovane paziente nel centro specializzato di Genova. Malgrado le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19, il Policlinico San Martino di Genova, in collaborazione con l’ospedale pediatrico Gaslini, si è preso cura del caso che è stato affidato alla dottoressa ...

