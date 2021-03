The Crown ai Golden Globes 2021 acchiappa tutto: dal premio alla miglior serie agli attori (Di lunedì 1 marzo 2021) The Crown ai Golden Globes 2021 conquista tutto. Com’era prevedibile, la quarta stagione incentrata sulle figure di Lady D Margaret Thatcher, ha incontrato il favore di pubblico e critica. Impeccabile nei dettagli, la serie Netflix si è fin da subito distinta per la sua attenzione nei dettagli storici e la scelta sempre azzeccata del cast. Anche quest’anno The Crown si prende tutto: dal premio alla miglior serie drammatica a miglior attore (Josh O’Connor), attrice (Emma Corrin) e non attrice non protagonista (Gillian Anderson). “È una bella sorpresa, è stato il periodo migliore della mia vita”, ha esordito ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Theaiconquista. Com’era prevedibile, la quarta stagione incentrata sulle figure di Lady D Margaret Thatcher, ha incontrato il favore di pubblico e critica. Impeccabile nei dett, laNetflix si è fin da subito distinta per la sua attenzione nei dettstorici e la scelta sempre azzeccata del cast. Anche quest’anno Thesi prende: daldrammatica aattore (Josh O’Connor), attrice (Emma Corrin) e non attrice non protagonista (Gillian Anderson). “È una bella sorpresa, è stato il periodoe della mia vita”, ha esordito ...

_diana87 : #TheCrown ai #GoldenGlobes 2021 acchiappa tutto: dal premio alla miglior serie agli attori - TwitGinger : Da Nomadland e Borat 2 a La Regina degli Scacchi e The Crown. Ecco tutti i vincitori dei #GoldenGlobes - heyfederer : Spiace molto per chi si beccherà il mio spam da pazza in caps lock per the crown in tl tra qualche ora buonanotte - msfabiola_ : È stata una notte sorprendente per certi versi e molto felice per altri. Buona notte a Laura Pausini, il cast di T… - agonegiirl : Buonanotte soprattutto a Tina e ad Amy, al cast di The Crown e a Rosamund Pike. #GoldenGlobes -