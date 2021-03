Taylor Swift tuona contro Netflix: “Schifezze sessiste contro di me” (Di lunedì 1 marzo 2021) I fan di Taylor Swift sul piede di guerra contro Netflix per delle “battute” pronunciate nelle serie ‘Degrassi: Next Class’e ‘Ginny & Georgia’. Durante la prima si sente la frase “Taylor Swift ha costruito una carriera sugli ex“, nella seconda “Cosa te ne frega? Passi da un uomo all’altro più velocemente di Taylor Swift“. Gli ammiratori della popstar di Lover hanno chiesto alla piattaforma di streaming di intervenire in qualche modo per riparare a questi scivoloni. Poco fa anche Taylor Swift in persona ha detto la sua ed ha bacchettato Netflix, che ospita anche il suo documentario ‘Miss Americana’. “Hey Ginny & Georgia, ha chiamato il 2010 e rivuole la sua battuta noiosa e ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 marzo 2021) I fan disul piede di guerraper delle “battute” pronunciate nelle serie ‘Degrassi: Next Class’e ‘Ginny & Georgia’. Durante la prima si sente la frase “ha costruito una carriera sugli ex“, nella seconda “Cosa te ne frega? Passi da un uomo all’altro più velocemente di“. Gli ammiratori della popstar di Lover hanno chiesto alla piattaforma di streaming di intervenire in qualche modo per riparare a questi scivoloni. Poco fa anchein persona ha detto la sua ed ha bacchettato, che ospita anche il suo documentario ‘Miss Americana’. “Hey Ginny & Georgia, ha chiamato il 2010 e rivuole la sua battuta noiosa e ...

corneliasswift : Taylor Swift subisce slut shaming e battute misogine da più di dieci anni ma secondo voi quando finalmente decide d… - swiftjimn : se non sei stata con nessuno vieni presa per il culo se sei stata con qualcuno vieni presa per il culo se parli vie… - MrRavenbridge : RT @wtchdbeginagain: il vostro femminismo quando si parla di taylor swift - fvlljng : RT @fracalmaquelbro: la cosa migliore che mi possano chiedere è “mi consigli canzoni tristi/ di taylor swift/ di harry styles” - tulipesel : Cosa è successo con Taylor swift -