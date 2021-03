Taylor Swift contro Netflix, colpa di una battuta sessista in Ginny & Georgia (Di lunedì 1 marzo 2021) “Cosa te ne frega? Passi da un uomo all’altro più velocemente di Taylor Swift”. È questa la battuta che, nelle scorse ore, ha fatto infuriare la cantante americana. Viene pronunciata nel corso di un episodio di Ginny & Georgia, dramedy di Netflix sul rapporto fra una madre single e la figlia adolescente, una specie di Una mamma per amica attualizzata e dalle tematiche più complesse. Eppure, non mancano gli scivoloni. Come questo nei confronti di Swift, che non è passato inosservato, tanto che nei giorni scorsi i fan della musicista hanno popolato Twitter di messaggi con l’hashtag #RespectTaylorSwift. Nelle ultime ore è la stessa cantante a postare un messaggio sui social. “Ehi Ginny ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) “Cosa te ne frega? Passi da un uomo all’altro più velocemente di”. È questa lache, nelle scorse ore, ha fatto infuriare la cantante americana. Viene pronunciata nel corso di un episodio di, dramedy disul rapporto fra una madre single e la figlia adolescente, una specie di Una mamma per amica attualizzata e dalle tematiche più complesse. Eppure, non mancano gli scivoloni. Come questo nei confronti di, che non è passato inosservato, tanto che nei giorni scorsi i fan della musicista hanno popolato Twitter di messaggi con l’hashtag #Respect. Nelle ultime ore è la stessa cantante a postare un messaggio sui social. “Ehi...

