Suning, addio allo Jiangsu ma Eder non ci sta: “Una mancanza di rispetto. Sono dei bugiardi” (Di lunedì 1 marzo 2021) Lo scioglimento dello Jiangsu Suning non lascia indifferente l'attaccante Eder che per il club cinese ha giocato tre stagioni segnando 32 gol in 62 presenze e laureandosi campione nell'ultima annata. Intervenuto ai microfoni di Oriental Sport Daily, l'ex centravanti anche di Inter e Nazionale non le ha mandate certo a dire alla proprietà.Lo sfogo di Edercaption id="attachment 1101429" align="alignnone" width="569" Eder (Instagram Jiangsu)/caption"Suning non vuole più a investire nel calcio. Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club", ha detto furente Eder. "Abbiamo fatto un’impresa per Suning Group, ma ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Lo scioglimento dellonon lascia indifferente l'attaccanteche per il club cinese ha giocato tre stagioni segnando 32 gol in 62 presenze e laureandosi campione nell'ultima annata. Intervenuto ai microfoni di Oriental Sport Daily, l'ex centravanti anche di Inter e Nazionale non le ha mandate certo a dire alla proprietà.Lo sfogo dicaption id="attachment 1101429" align="alignnone" width="569"(Instagram)/caption"non vuole più a investire nel calcio. Hanno mancato dia tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club", ha detto furente. "Abbiamo fatto un’impresa perGroup, ma ...

