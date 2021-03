Senza il coraggio di osare, la politica dei piccoli passi non basta più: Benevento sei a una svolta (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Calmo e pacato. Una voce diversa che ha ammesso come qualcosa non abbia effettivamente funzionato al Diego Armando Maradona. Maurizio D’Angelo si è presentato davanti alle telecamere dopo la sconfitta nel derby Senza snocciolare numeri e complimenti, Senza ricordare dove eravamo solo un anno fa e Senza ribadire che per salvarsi servirà un miracolo. Il ko col Napoli, il vice allenatore del Benevento, lo ha analizzato con pensieri semplici: bene in difesa, male in fase di costruzione. Un’analisi onesta, considerando che i giallorossi (a memoria) si sono resi pericolosi su un angolo calciato direttamente in porta da Viola, dopo un tiro di Depaoli più potente che altro, e con un’inzuccata mancata da Ionita a due passi da Meret. Chissà quante ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Calmo e pacato. Una voce diversa che ha ammesso come qualcosa non abbia effettivamente funzionato al Diego Armando Maradona. Maurizio D’Angelo si è presentato davanti alle telecamere dopo la sconfitta nel derbysnocciolare numeri e complimenti,ricordare dove eravamo solo un anno fa eribadire che per salvarsi servirà un miracolo. Il ko col Napoli, il vice allenatore del, lo ha analizzato con pensieri semplici: bene in difesa, male in fase di costruzione. Un’analisi onesta, considerando che i giallorossi (a memoria) si sono resi pericolosi su un angolo calciato direttamente in porta da Viola, dopo un tiro di Depaoli più potente che altro, e con un’inzuccata mancata da Ionita a dueda Meret. Chissà quante ...

