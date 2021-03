Sanremo: Amadeus, 'sono emozionato, è stato percorso difficilissimo' (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma/Sanremo, 1 mar. (Adnkronos) - "sono emozionato. È stato un percorso difficilissimo". Così Amadeus ha preso la parola nella sala stampa del Casino di Sanremo, durante la conferenza inaugurale di Sanremo 2021, che si apre domani su Rai1, dopo una lunga e difficile gestazione, complicata dalla pandemia. "Voglio ringraziare la Rai e tutti quelli che hanno lavorato insieme a me perché questo festival non venisse cancellato", ha aggiunto. "La gente di Sanremo mi dice: siamo contenti che voi siate qua. Regaleremo cinque serate di musica, con 26 canzoni bellissime, e di spettacolo, con Fiorello e tanti ospiti. Sul palco porteremo l'amicizia e l'allegria che speriamo sia contagiosa per chi ci segue da casa", ha aggiunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma/, 1 mar. (Adnkronos) - ". Èun". Cosìha preso la parola nella sala stampa del Casino di, durante la conferenza inaugurale di2021, che si apre domani su Rai1, dopo una lunga e difficile gestazione, complicata dalla pandemia. "Voglio ringraziare la Rai e tutti quelli che hanno lavorato insieme a me perché questo festival non venisse cancellato", ha aggiunto. "La gente dimi dice: siamo contenti che voi siate qua. Regaleremo cinque serate di musica, con 26 canzoni bellissime, e di spettacolo, con Fiorello e tanti ospiti. Sul palco porteremo l'amicizia e l'allegria che speriamo sia contagiosa per chi ci segue da casa", ha aggiunto ...

