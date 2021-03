Previsioni meteo del 2 Marzo 2021: una nuova giornata primaverile (Di lunedì 1 marzo 2021) L’alta pressione continuerà ad abbracciare l’Italia anche nel corso dei primi giorni di Marzo, come annuncia il meteo del 2 Marzo 2021. Le temperature si manterranno miti e il sole continuerà a splendere su gran parte delle regioni italiane, con pochissime eccezioni costituite da nuvole temporanee e destinate e liberare rapidamente i cieli d’Italia. Previsioni meteo per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 1 marzo 2021) L’alta pressione continuerà ad abbracciare l’Italia anche nel corso dei primi giorni di, come annuncia ildel 2. Le temperature si manterranno miti e il sole continuerà a splendere su gran parte delle regioni italiane, con pochissime eccezioni costituite da nuvole temporanee e destinate e liberare rapidamente i cieli d’Italia.per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

