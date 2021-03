Pomezia, non ce l’ha fatta la donna investita sul marciapiede: è deceduta in ospedale (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ morta stanotte la donna di 45 anni rimasta coinvolta nel terribile incidente a Pomezia lo scorso 23 febbraio. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto e, nonostante i diversi interventi ai quali è stata sottoposta in ospedale, non ce l’ha fatta. Incidente mortale a Pomezia: la donna era stata investita sul marciapiede Ancora oggi è difficile dare una spiegazione a quanto accaduto. Una donna falciata mentre si trovava sul marciapiede in una strada che conta già troppi sinistri mortali, con il bilancio che sale così a 3, di cui due solo nell’ultimo mese. Ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente non è semplice. Stando ad una primissima ricostruzione il ragazzo alla guida della Classe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ morta stanotte ladi 45 anni rimasta coinvolta nel terribile incidente alo scorso 23 febbraio. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto e, nonostante i diversi interventi ai quali è stata sottoposta in, non ce. Incidente mortale a: laera statasulAncora oggi è difficile dare una spiegazione a quanto accaduto. Unafalciata mentre si trovava sulin una strada che conta già troppi sinistri mortali, con il bilancio che sale così a 3, di cui due solo nell’ultimo mese. Ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente non è semplice. Stando ad una primissima ricostruzione il ragazzo alla guida della Classe ...

