Paola Turani | «La mia colazione? Perfetta per mantenermi in equilibrio»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 marzo 2021) Vi svelo subito il mio segreto di benessere: la cura dell’intestino, l’epicentro della salute. Sapete che l’intestino è fondamentale per il nostro benessere? Dal suo equilibrio dipendono molte funzioni dell’organismo come la risposta immunitaria e il buonumore. Sì, perché la serotonina, l’ormone della felicità, viene prodotta proprio dall’intestino! Prendersi cura dell’intestino ogni giorno non è solo fondamentale per il benessere di corpo e mente, ma è un gesto molto semplice. Basta seguire una alimentazione corretta e cambiare stile di vita, mettendo in pratica i consigli del programma Activia 14, che spiegano come cambiare le proprie abitudini un po’ per volta ma in modo definitivo.