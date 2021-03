Nuovo Dpcm, tutte le novità: le regole del governo Draghi per la Pasqua (Di lunedì 1 marzo 2021) . Il governo di Mario Draghi si prepara ad approvare il Nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo. Le nuove regole dovrebbero essere valide fino al prossimo 6 aprile e comprendere quindi Pasqua e Pasquetta. La linea rimane quella del rigore: quindi il blocco degli spostamenti tra le Regioni, il divieto di recarsi nelle case private in zona rossa, la chiusura degli impianti sciistici anche durante le vacanze. Si va però verso la riapertura di cinema e teatri. Vediamo quali sono tutte le novità. Il prossimo 6 marzo entrerà in vigore il Nuovo Dpcm, il primo del governo di Mario Draghi, che dovrebbe essere approvato formalmente all’inizio della prossima settimana. Le nuove ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) . Ildi Mariosi prepara ad approvare ilche entrerà in vigore il prossimo 6 marzo. Le nuovedovrebbero essere valide fino al prossimo 6 aprile e comprendere quindie Pasquetta. La linea rimane quella del rigore: quindi il blocco degli spostamenti tra le Regioni, il divieto di recarsi nelle case private in zona rossa, la chiusura degli impianti sciistici anche durante le vacanze. Si va però verso la riapertura di cinema e teatri. Vediamo quali sonole. Il prossimo 6 marzo entrerà in vigore il, il primo deldi Mario, che dovrebbe essere approvato formalmente all’inizio della prossima settimana. Le nuove ...

