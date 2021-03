Mamma e papà muoiono in casa durante la quarantena | a trovarli la figlia di 11 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sono mortila, in. La, Erika, era risultata positiva al coronavirus e insieme al marito, Scott Greenman, si era isolata. Siamo a St. Louis, Missouri, e Erika era stata ricoverata in ospedale per complicanze legate al covid-19. Poi il rientro ae lacol marito anche lui positivo. È stata la loro unicadi undicia tornare nell’abitazione e amorti sul letto. Stando a quanto riporta il Daily Mail, i due avevano creato una specie di stanza da letto nel seminterrato ed è proprio lì che la loro Chloe li ha trovati. Stando al tabloid, la morte potrebbe essere stata causata da complicanze da covid-19. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.