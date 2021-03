L’orgoglio italiano che colora i cieli. Le Frecce Tricolori compiono 60 anni (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Le Frecce Tricolori compiono oggi 60 anni. “Auguri alle Frecce Tricolori per il loro 60 anniversario. Un autentico vanto nazionale. Espressione di tecnica, genio e creatività italiane ammirate in tutto il mondo“. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio pubblicato sui social. “Anche nell’anno della pandemia – ricorda – non hanno mai smesso di solcare i cieli per portare in ogni regione di Italia il loro abbraccio tricolore. Un messaggio di unità e di vicinanza a tutti i cittadini. Un invito ad alzare lo sguardo, a non farsi vincere dalle difficoltà e ad essere più forti di ogni sofferenza”. Il ministro della Difesa Guerini: “In questo anno così duro abbraccio tricolore che non dimenticheremo” Numerosi i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Leoggi 60. “Auguri alleper il loro 60versario. Un autentico vanto nazionale. Espressione di tecnica, genio e creatività italiane ammirate in tutto il mondo“. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio pubblicato sui social. “Anche nell’anno della pandemia – ricorda – non hanno mai smesso di solcare iper portare in ogni regione di Italia il loro abbraccio tricolore. Un messaggio di unità e di vicinanza a tutti i cittadini. Un invito ad alzare lo sguardo, a non farsi vincere dalle difficoltà e ad essere più forti di ogni sofferenza”. Il ministro della Difesa Guerini: “In questo anno così duro abbraccio tricolore che non dimenticheremo” Numerosi i ...

