Lecco e la Lombardia da oggi tornano in zona arancione | in vigore nuovi divieti

(Di lunedì 1 marzo 2021)si risveglia in, come l'intera. L'ultima volta era accaduto il 31 gennaio, il giorno dopo sarebbe scattato il 'giallo', durato tutto il mese di febbraio. Entrano in ...

Ultime Notizie dalla rete : Lecco Lombardia

si risveglia in zona arancione, come l'intera. L'ultima volta era accaduto il 31 gennaio, il giorno dopo sarebbe scattato il 'giallo', durato tutto il mese di febbraio. Entrano in ...L'intervento rientra nel più articolato piano di sviluppo territoriale che la Comunità Montana sta promuovendo, grazie anche al sostegno di Regione, al fine di migliorare la fruibilità ...Collegamento tra la località Valle di Vho e la località Vercino In sella nei comuni di Valvarrone, Sueglio, Dorio e Colico VALVARRONE – Tra i diversi finanziamenti garantiti dalla Strategia dell’Area ...L'Agenzia del trasporto pubblico locale elegge Giovanni Arioli come parte del proprio Consiglio di amministrazione.