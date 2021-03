Inter, calendario in discesa: Atalanta e Napoli unici ostacoli fino a maggio (Di lunedì 1 marzo 2021) Il calendario che dovrà affrontare l’Inter è favorevole ai nerazzurri: fino a maggio gli unici scontri diretti saranno con Atalanta e Napoli L’Inter esulta dopo la vittoria contro il Genoa e sorride sbirciando il calendario. Il mantra di Conte è sempre quello di pensare a una partita alla volta ma è inevitabile che anche lui abbia guardato il calendario che attende la sua squadra, compiacendosi per ciò che ha osservato. Giovedì Lukaku e compagni andranno al Tardini per confermare quanto di buono visto contro il Genoa, poi lo scontro diretto di lunedì contro l’Atalanta a San Siro. E poi? fino a metà maggio rimarrà solo una big da incontrare: il Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilche dovrà affrontare l’è favorevole ai nerazzurri:gliscontri diretti saranno conL’esulta dopo la vittoria contro il Genoa e sorride sbirciando il. Il mantra di Conte è sempre quello di pensare a una partita alla volta ma è inevitabile che anche lui abbia guardato ilche attende la sua squadra, compiacendosi per ciò che ha osservato. Giovedì Lukaku e compagni andranno al Tardini per confermare quanto di buono visto contro il Genoa, poi lo scontro diretto di lunedì contro l’a San Siro. E poi?a metàrimarrà solo una big da incontrare: il...

sheva_gol : @MarioCavallini1 @marifcinter Ah perchè il napoli va a vincere a torino? E comunque non mi sembra un calendario c… - MikeleDalterio : @Torrenapoli1 Il calendario ultime 5 partite il Napoli può fare 15 punti. Le altre invece hanno più scontri diretti… - NapoliCalciogol : Dal Napoli all'Inter: il calendario del Sassuolo da qui alla sosta - DezLaif : @mike_fusco Forse non hai visto il calendario dell'Inter: le prossime 7 o 8 sono tutte con squadre in zona retroces… - theldest3 : RT @verok_cal: @marifcinter Strano che c'è tutto il tempo per recuperare... il solito calendario fatto ad hoc per l'Inter -