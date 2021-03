Insulti alla Meloni, cade la prima testa: non sono i professoroni, ma il direttore di “Controradio” (Di lunedì 1 marzo 2021) Insulti alla Meloni, cade la prima testa: arrivano le dimissioni del direttore di Controradio. Dunque non sono i professoroni, che in questa orribile vicenda salvano la testa anche perdendoci la faccia, ad andarci di mezzo. Ma il direttore editoriale di Controradio, Raffaele Palumbo, che ha rassegnato le dimissioni da direttore editoriale dall’emittente radiofonica fiorentina, sospendendo la sua collaborazione. E così, mentre i nomi blasonati se la cavano con 3 mesi di ammenda su lezioni e stipendio. O, addirittura, non lasciano le loro prestigiose poltrone nemmeno per 5 minuti, il giornalista radiofonico prova a correre ai ripari. E dopo le polemiche ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021)la: arrivano le dimissioni deldi. Dunque non, che in questa orribile vicenda salvano laanche perdendoci la faccia, ad andarci di mezzo. Ma ileditoriale di, Raffaele Palumbo, che ha rassegnato le dimissioni daeditoriale dall’emittente radiofonica fiorentina, sospendendo la sua collaborazione. E così, mentre i nomi blasonati se la cavano con 3 mesi di ammenda su lezioni e stipendio. O, addirittura, non lasciano le loro prestigiose poltrone nemmeno per 5 minuti, il giornalista radiofonico prova a correre ai ripari. E dopo le polemiche ...

