Innovatec | finanziamento di Banca Progetto per controllata Green Up

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) –Up,diattiva nel settore dei servizi ambientali integrati ed acquisita nell’ambito dell’operazione Arcade, ha sottoscritto un contratto diconper 2,6 milioni di euro. Ilè finalizzato a sostenere ildi sviluppo della società. Il contratto diprevede il rimborso in 60 mesi, inclusivo di un preammortamento di 6mesi, ad un tasso variabile in linea con gli standard di mercato. Ilè assistito dalla garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia pari al 90% dell’importo.

Ultime Notizie dalla rete : Innovatec finanziamento

QuiFinanza

Green Up , controllata diattiva nel settore dei servizi ambientali integrati ed acquisita nell'ambito dell'operazione Arcade, ha sottoscritto un contratto dicon Banca Progetto per 2,6 milioni di euro ., quotata sul mercato AIM Italia, rende noto l'Emittente ha sottoscritto un contratto dicon Banca Progetto di ammontare complessivo pari a Euro 2.890.000 finalizzato a ...Green Up, controllata di Innovatec attiva nel settore dei servizi ambientali integrati ed acquisita nell’ambito dell’operazione Arcade, ...In luce anche oggi Vantea Smart (+9,50% a 3,86 euro). Ieri il titolo e' salito del 20,91% a 3,53 euro, dopo che Integrae Sim ha avviato la copertura sulle azioni con rating buy e target price a 7,55 e ...