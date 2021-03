Il Veneto rischia la zona arancione e Sara Cunial invita tutti ad abbraciarsi a Verona (Di lunedì 1 marzo 2021) Erano solo in 300 i simpatizzanti no vax del Movimento 3V che sabato scorso sono scesi in piazza a Verona. Un numero comunque sufficiente per diffondere ulteriormente i contagi che in questi giorni stanno risalendo in tutta Italia. Ma Sara Cunial, la parlamentare ex 5 Stelle, non se ne è curata molto: dal palco ha invitato tutti ad abbracciarsi. Dando per prima l’esempio. E senza mascherina. “Abbracciate la persona che avete vicino” ha spiegato mentre tuonava contro Draghi, il Recovery Fund, Cingolani e chi più ne ha più ne metta. Mentre viene acclamata dalla folla (si fa per dire) la Cunial annuncia “la messa sotto stato d’accusa del presidente della Repubblica”, colpevole di aver “calpestato i diritti dei cittadini e la costituzione”. Come ha spiegato il presidente della Regione ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Erano solo in 300 i simpatizzanti no vax del Movimento 3V che sabato scorso sono scesi in piazza a. Un numero comunque sufficiente per diffondere ulteriormente i contagi che in questi giorni stanno risalendo in tutta Italia. Ma, la parlamentare ex 5 Stelle, non se ne è curata molto: dal palco hatoad abbracciarsi. Dando per prima l’esempio. E senza mascherina. “Abbracciate la persona che avete vicino” ha spiegato mentre tuonava contro Draghi, il Recovery Fund, Cingolani e chi più ne ha più ne metta. Mentre viene acclamata dalla folla (si fa per dire) laannuncia “la messa sotto stato d’accusa del presidente della Repubblica”, colpevole di aver “calpestato i diritti dei cittadini e la costituzione”. Come ha spiegato il presidente della Regione ...

