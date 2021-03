Il debito cinese è pronto a franare? Oggi si sono accese altre due spie (Di lunedì 1 marzo 2021) L’economia cinese scricchiola, sempre di più. A dispetto di un 2020 chiuso con un Pil in crescita del 2% mentre il mondo affondava nella recessione, il Dragone sembra avere un discreto fiatone. Colpa del debito, sempre più difficile per Pechino da gestire e tenere sotto controllo, come raccontato a più riprese da Formiche.net. Un morsa mortale che rischia di stritolare la, solo apparentemente, invincibile economia cinese. Da una parte il forte indebitamento delle grandi imprese statali, dall’altra le difficoltà di famiglie e aziende della provincia nel restituire i prestiti concessi dalle banche, con conseguente ondata di sofferenze sui bilanci degli istituti. E ancora, lo smottamento in atto sui diversi fronti della Belt&Road, con i Paesi destinatari dei giganteschi finanziamenti erogati dalle banche cinesi in seria difficoltà ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) L’economiascricchiola, sempre di più. A dispetto di un 2020 chiuso con un Pil in crescita del 2% mentre il mondo affondava nella recessione, il Dragone sembra avere un discreto fiatone. Colpa del, sempre più difficile per Pechino da gestire e tenere sotto controllo, come raccontato a più riprese da Formiche.net. Un morsa mortale che rischia di stritolare la, solo apparentemente, invincibile economia. Da una parte il forte indebitamento delle grandi imprese statali, dall’altra le difficoltà di famiglie e aziende della provincia nel restituire i prestiti concessi dalle banche, con conseguente ondata di sofferenze sui bilanci degli istituti. E ancora, lo smottamento in atto sui diversi fronti della Belt&Road, con i Paesi destinatari dei giganteschi finanziamenti erogati dalle banche cinesi in seria difficoltà ...

