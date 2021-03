Garavaglia “Sul passaporto vaccinale no a soluzioni unilaterali” (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sul passaporto sanitario la discussione è aperta in Europa. L’importante è che si arrivi a soluzioni comuni e non unilaterali, che porterebbero a più problemi che soluzioni. Il mercato non si ferma, gli operatori che ne hanno possibilità si muovono in questa direzione e la politica seguirà un pò il mercato”. Lo ha detto Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, intervistato a 24Mattino su Radio 24.“Bisogna lavorare a livello europeo per garantire una mobilità in sicurezza – ha sottolineato Garavaglia -. Questo è oggetto di discussione. Noi siamo in ritardo sul piano vaccinale, va data una forte accelerata e va data priorità agli operatori del turismo perchè chi viaggia deve viaggiare in sicurezza”.E riguardo a eventuali aperture a Pasqua, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sulsanitario la discussione è aperta in Europa. L’importante è che si arrivi acomuni e non, che porterebbero a più problemi che. Il mercato non si ferma, gli operatori che ne hanno possibilità si muovono in questa direzione e la politica seguirà un pò il mercato”. Lo ha detto Massimo, ministro del Turismo, intervistato a 24Mattino su Radio 24.“Bisogna lavorare a livello europeo per garantire una mobilità in sicurezza – ha sottolineato-. Questo è oggetto di discussione. Noi siamo in ritardo sul piano, va data una forte accelerata e va data priorità agli operatori del turismo perchè chi viaggia deve viaggiare in sicurezza”.E riguardo a eventuali aperture a Pasqua, il ...

