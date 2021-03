Follia a Roma | 45enne distrugge un’auto in sosta e minaccia gli agenti con una bottiglia

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ha distrutto un’ auto ine hato gli, tentando di aggredirli con unadi vetro. Ha dell’incredibile quanto successo sabato in via Goito, al’ auto ine aggredisce gliUn uomo di 45 anni, identificato per A.D., cittadino di nazionalità ghanese ha prima urlato e professato frasi sconnesse, poi ha infranto il vetro disotto la sede del II Gruppo Sapienza. Ilha cercato di dileguarsi e, non contento, hato glidella Polizia Locale intervenuti sul posto con unarotto. Proprio per questo, l’uomo è stato arrestato da una pattuglia della Polizia Locale e condotto presso gli ...

Ultime Notizie dalla rete

