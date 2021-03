Fermana | un calciatore positivo al Covid-19 Il comunicato

(Di martedì 2 marzo 2021) Ecco la nota del club marchigiano che annuncia la positività al-19 di Ilario Iotti: “Lacomunica che in seguito ai consueti controlli anti-svolti nella giornata odierna, in vista del match di mercoledì con il Cesena, è risultatoilIlario Iotti. Lo stesso atleta non era aggregato al gruppo dal match di domenica 21 febbraio con l’Imolese. Per questa ragione l’Asur, dopo tempestiva comunicazione da parte della società in merito, ha ritenuto non necessario porre in quarantena il gruppo squadra ma isolare il suddetto”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L'esterno canarino Ilario Iotti FERMO - Tegola sulla. Come da prassi, a 48 ore dal calcio d'inizio di un match ufficiale, ecco i consuntivi dei ... è risultato positivo ilIlario ......il Padova sarà ospite della Virtus Verona mentre il Cesena andrà a giocare in casa della. ... Alla fine però non c'è stato bisogno della sostituzione e ilè tornato normalmente in ...La Fermana comunica che in seguito ai consueti controlli anti-Covid svolti nella giornata odierna, in vista del match di mercoledì con il Cesena, è risultato positivo il calciatore Ilario Iotti. Lo ...SERIE C - L'eroe della Fermana a Carpi ha eguagliato un dato: Samir neutralizzò 6 penalty in un singolo campionato Tutta Italia parla di Ginestra. Normale che sia così. 42 anni, più giovane soltanto d ...