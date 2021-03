Esprinet | conti 2020 positivi | proposto aumento pay-out ratio

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR e attiva nella distribuzione di IT, consumer electronics e advanced solutions, ha chiuso ilcon ricavi da contratti con clienti si attestano a 4.492 milioni di euro, +14% rispetto a 3.945 milioni di euro nel 2019. L’EBITDA Adjusted ha raggiunto i 69,1 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto a 55,7 milioni di euro nel 2019. L’utile netto è stato pari a 31,8 milioni di euro, indel 35% rispetto a 23,6 milioni di euro nel 2019. L’utile netto per azione ordinaria, pari a 0,63 euro, evidenzia una crescita del 37% rispetto al valore del 2019 (0,46 euro). La Posizione Finanziaria Netta è risultata positiva per 302,8 milioni di euro, con un miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019 (positiva per 272,3 milioni di euro). “Concludiamo unche ...