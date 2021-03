Elio Germano reciterà in America Latina dei fratelli D'Innocenzo (Di lunedì 1 marzo 2021) Elio Germano torna a essere diretto dai fratelli D'Innocenzo, autori di Favolacce, in America Latina, misteriosa storia d'amore che è anche un thriller. Dopo il successo di Favolacce, Elio Germano torna a essere diretto dai gemelli Fabio e Damiano D'Innocenzo in America Latina. Le riprese del nuovo progetto prendono il via oggi, come anticipa Variety. Al momento i dettagli del plot di America Latina sono topo secret, ma il film è stato descritto come "una storia d'amore che, come tutte le storie d'amore, ovviamente è un thriller". America Latina è co-prodotto da The Apartment di Lorenzo Mieli, compagnia di Fremantle, e Vision ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021)torna a essere diretto daiD', autori di Favolacce, in, misteriosa storia d'amore che è anche un thriller. Dopo il successo di Favolacce,torna a essere diretto dai gemelli Fabio e Damiano D'in. Le riprese del nuovo progetto prendono il via oggi, come anticipa Variety. Al momento i dettagli del plot disono topo secret, ma il film è stato descritto come "una storia d'amore che, come tutte le storie d'amore, ovviamente è un thriller".è co-prodotto da The Apartment di Lorenzo Mieli, compagnia di Fremantle, e Vision ...

