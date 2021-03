E’ morto Pietro Larizza, ex segretario generale della Uil (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Uil è in lutto per la morte di Pietro Larizza. Dirigente storico del sindacato, Larizza è stato segretario generale Uil dal 1992 al 2000, “promuovendo e vivendo, da protagonista, la stagione della concertazione che portò alla firma del famoso Protocollo del luglio 1993 con il Governo Ciampi – si legge in una nota -. La Uil tutta si stringe in doloroso silenzio al fianco della moglie e dei familiari e onora la memoria di uno dei Padri nobili dell’Organizzazione”.Larizza era nato a Reggio Calabria il 21 luglio 1935.Dopo la guida della Uil, ha ricoperto l’incarico di presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, tra il 2000 e il 2005.Alle elezioni politiche del 2006 è candidato al Senato, nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Uil è in lutto per la morte di. Dirigente storico del sindacato,è statoUil dal 1992 al 2000, “promuovendo e vivendo, da protagonista, la stagioneconcertazione che portò alla firma del famoso Protocollo del luglio 1993 con il Governo Ciampi – si legge in una nota -. La Uil tutta si stringe in doloroso silenzio al fiancomoglie e dei familiari e onora la memoria di uno dei Padri nobili dell’Organizzazione”.era nato a Reggio Calabria il 21 luglio 1935.Dopo la guidaUil, ha ricoperto l’incarico di presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, tra il 2000 e il 2005.Alle elezioni politiche del 2006 è candidato al Senato, nella ...

