Draghi, nuovo dpcm: la decisione a sorpresa (Di lunedì 1 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha riunito i ministri nel pomeriggio di oggi, 1° marzo, per le ultime limature al testo del nuovo dpcm. Sul tavolo tutti i dossier collegati alla pandemia di Coronavirus. Alla riunione, a Palazzo Chigi, hanno partecipato i ministri Roberto Speranza (Salute), Maria Stella Gemini (Affari regionali), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Stefano Patuanelli (Agricoltura), Dario Franceschini (Beni culturali), Elena Bonetti (Famiglia) e Daniele Franco (Economia). Presente anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Agostino Miozzo. In serata lo stesso Miozzo ha detto che «domani ci sarà un'altra riunione». A quanto si apprende, il testo sarebbe quasi del tutto chiuso ma sarebbe ancora aperta la discussione sul tema della scuola. Il primo dpcm dell'era Draghi

