Covid, i docenti pendolari a De Luca: "Non sappiamo dove fare il vaccino" (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Vivono in Campania (gran parte nel Napoletano) ma prestano servizio come docenti o come personale Ata in regioni limitrofe. Ogni giorno si spostano con i treni e in tempo di Covid tutto è diventato più faticoso. Sono alcune migliaia, qualcuno dice diecimila, con un'età media che sfiora i 40 anni. Sono tantissimi e sono quelli che affollano, prevalentemente, i treni regionali che partono all'alba da Napoli verso Roma. Per loro però ai disagi quotidiani fatti per conquistare un posto di lavoro vicino casa, in questi giorni, si è aggiunta un'altra angoscia: quella di non sapere dove potersi vaccinare perché non inseriti alcun elenco. E' quanto hanno denunciato alcuni docenti nel corso di un incontro web promosso dal "ilblogdigio" che si interessa delle problematiche della scuola,

