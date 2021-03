Covid-19 | Magi | “Le varianti stanno girando molto nelle scuole”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 1 marzo 2021) "Sono pienamente d'accordo con l'assessore D'Amato, purtroppo la situazione è quella che è e le". Così il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio, in merito al rischio di chiusura dellenel Lazio per contenere la diffusione del virus, di cui oggi ha parlato anche l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, a margine dell'avvio dei tamponi per gli studenti dell'Università Sapienza di Roma. L'articolo .