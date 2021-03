Coronavirus in Lombardia, la provincia di Como arancione rafforzata. Stesse misure anche in altri comuni (Di martedì 2 marzo 2021) l' intera provincia di Como verso la zona arancione rafforzata . Lo ha stabilito un' ordinanza del presidente Attilio Fontana , che entrerà in vigore mercoledì prossimo e che riguarderà anche altre ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) l' interadiverso la zona. Lo ha stabilito un' ordinanza del presidente Attilio Fontana , che entrerà in vigore mercoledì prossimo e che riguarderàaltre ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 20.571 tamponi effettuati, sono 2.135 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 3.432.… - RegLombardia : #Covid19 ?? Fascia arancione 'rafforzata” anche la provincia di Como e alcuni comuni delle province di Mantova, Crem… - repubblica : ?? Coronavirus, effetto varianti: l'epidemia corre, in una settimana contagi aumentati del 33%. In Piemonte e Lombar… - zazoomblog : Bollettino coronavirus oggi: 13.114 contagi e 246 morti. In Lombardia 2.135 positivi in Emilia 2.597 - #Bollettino… - radio_milano : RT @RegLombardia: #Covid19 ?? Fascia arancione 'rafforzata” anche la provincia di Como e alcuni comuni delle province di Mantova, Cremona, P… -