Birmania | suora in ginocchio implora i militari | ' Non sparate sui giovani manifestanti'

(Di lunedì 1 marzo 2021) Unacattolica scesa in strada nella citt di Myitkyina, capitale dello stato Kachin, nel Nord del Mynamar, supplicando inle forze di sicurezza di non sparare sui...

Ultime Notizie dalla rete : Birmania suora

L'azione dellae la risposta della polizia che, al vedere la supplica della religiosa, si fermata, hanno sorpreso molti di noi , ha commentato a Fides Joseph Kung Za Hmung, direttore di Gloria ...... intenti a sparare sui giovani manifestanti che da giorni affollano le piazze dell'ex... come se unae non altri soggetti certamente più "mediatici" possano rappresentare più o meno "...La foto della suora inginocchiata in opposizione ai militari del Myanmar diventa virale ma viene snobbata dai giornali: il ‘grido’ per la libertà ...I birmani che manifestano da un mese si illudono su un possibile intervento occidentale in loro favore, tanto più che il Consiglio di sicurezza dell’Onu è paralizzato dai veti della Cina e della Russi ...